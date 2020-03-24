مروان محسن: رواد السوشيال ميديا أطفال ليس لهم أهمية

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لا يبدي مروان محسن مهاجم الأهلي اهتماما لحملات السخرية ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن ما يهمه اقتناع المدير الفني ريني فايلر بقدراته ودوره مع الفريق.

صرح مروان عبر قناة صدى البلد "الناس لا يعجبهم شيء سواء سجلت أهدافا أو كان أدائي جيدا أو سيئا، لا أعرف سببا لذلك".

وأضاف المهاجم الدولي "معظم رواد السوشيال ميديا أطفال ليس لهم أهمية".

وأشار "فايلر لا يحب ويكره فهو يعلم إمكانياتي جيدا، والمران بالنسبة لي مثل المباراة".

وأكد مهاجم الأهلي "فايلر يقول لي دائما لا تشغل بالك المهم الملعب، وأنه المسؤول عن كل القرارات، ويتحدث معي دائما في هذا الاتجاه".

وأتم مروان محسن تصريحاته "هذا أمر مهم أن يمنحك المدرب الثقة والدافع، ويبقى أيضا الدعم الجماهيري مطلوب، فهو يدفع أي لاعب لتقديم أفضل ما لديه".