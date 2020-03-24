ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 114 حالة



أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الثلاثاء عن تسجيل 25 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع العدد الاجمالي إلى 114 حالة.



ومنذ تسجيل أولى الاصابات في الثاني من مارس الجاري بلغ عدد الاصابات الوافدة من الخارج 74 مقابل 39 محلية تسربت إليهم العدوى.



ولا تزال حصيلة الوفيات في حدود ثلاث، فيما يقيم في المستشفيات 11 مصابا بالفيروس ويخضع الباقون للحجر الصحي الذاتي في المنازل.



وأخضعت تونس حتى اليوم قرابة 16 ألف شخص للحجر الصحي الاحتياطي من بينهم أكثر من خمسة آلاف شخص أتموا فترة المراقبة الصحية.



وبدأت تونس حجرا صحيا عاما منذ أول أمس الأحد وحظر التجوال الليلي منذ نحو أسبوع، ويشارك الجيش مع قوات الأمن في تأمين دوريات في أنحاء البلاد من أجل تطبيق أكثر جدية للحجر الصحي.