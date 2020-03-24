ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 304 حالات



أعلن لبنان اليوم الثلاثاء تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 304 حالات .



وأشارت وزارة الإعلام اليوم على موقعها الرسمي لمتابعة أخبار فيروس، إلى وجود أربع حالات من بين المصابين بحالة حرجة.



وكان أربعة أشخاص قد توفواً بسبب الفيروس فيما تعافى ثمانية أشخاص.



وبقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام منذ أول أمس الأحد بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين بحالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.