سلبية 17 حالة المشتبه في إصابتهم بكورونا والمحتجزة بصدر دمنهور

قال أيمن صادق استشارى الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر بدمنهور، ورئيس فريق مواجهة فيروس كورونا بالمستشفى، إن نتائج تحاليل 17 حالة المشتبه بكورونا ظهرت سلبية.

وأوضح صادق أن أسلوب الاشتباه بفيروس كورونا، اختلف بشكل كبير بعد أن كان التعامل يقتصر مع العائدين من الخارج، الآن أصبح من الممكن الاعتماد على المواصفات الطبية فقط للاشتباه بكورونا، دون أي تاريخ مخالطة، لأنه لم يعد هناك فرق بين شخص عائد من الخارج وشخص لم يسافر فالفيروس أصبح للأسف مرض عالمي.

ولفت إلى أن اكتشاف الحالات أفضل بكثير من عدمه، حتى وإن زادت دائرة الاشتباه، لأن كل حاله كورونا موجوده ولا يتم اكتشافها بمثابة مفاعل نووى بيسرب إشعاع، ويظل اكتشافها ضمان لحصرها.