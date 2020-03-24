ألمانيا: أحكام بالسجن على جماعة نازيين جدد في أحداث العنف بثورة كمنيتس

أصدرت المحكمة العليا في مدينة دريسدن الألمانية اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن لمدد تراوحت بين عامين وثلاثة أشهر إلى خمسة أعوام ونصف العام في محاكمة الخلية الإرهابية المعروفة باسم (ثورة كمنيتس)

وأدانت المحكمة جميع المتهمين الثمانية، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 32 عامًا، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، كما أدانت زعيم المجموعة المنتمية إلى النازيين الجدد بتأسيس جماعة إرهابية.

كما أدانت المحكمة خمسة من المتهمين بارتكاب خروقات خطيرة للسلم العام وأدانت آخر بارتكاب جريمة تعد بدني.

وكانت الجماعة تأسست في سبتمبر 2018 أثناء المظاهرات المعادية للأجانب وأعمال الشغب التي وقعت في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا، والتي جاءت على خلفية قتل ألماني، 35 عاما، بطريقة وحشية أثناء شجار مع لاجئين على هامش احتفالات المدينة في نهاية أغسطس من نفس العام.

وأصدر القضاء في 2019 حكما بالسجن لمدة تسعة أعوام ونصف العام بحق شاب سوري بعد إدانته بجريمة قتل أفضى إلى الموت وإلحاق أذى بدني بالألماني القتيل.

ووفقا لصحيفة الدعوى، فقد تجمع أفراد المجموعة على موقع دردشة، وكتب مؤسس الجماعة كتيبا إرشاديا حض فيه على استهداف (اليساريين والطفيليين (الأجانب) وزومبي ميركل والديكتاتورية الإعلامية وعبيدها" بقوة السلاح، وطلب مؤسس الجماعة من الأعضاء البت فيما إذا كانوا عازمين على المشاركة معه أم لا، ولم يعترض أحد منهم.

ورفضت المحكمة قول الدفاع إن موكليهم لم يأخذوا النص على محمل الجد أو إنهم لم يفهموه على نحو صحيح.

وكان أفراد المجموعة يخططون للقيام بعمل في ذكرى الوحدة الألمانية في الثالث من أكتوبر 2018، وأعرب الادعاء العام عن قناعته بأنهم كانوا يستهدفون القيام بمحاولة الإطاحة بالنظام.