إسبانيا: السماح بتقديم الاطعمة للحيوانات بأكبر حديقتين بمدريد

(د ب أ)

أعلنت سلطات العاصمة الإسبانية مدريد أنها ستسمح رسميا بدءا من غد الثلاثاء المختصين المتطوعين المسجلين في مجال رعاية القطط بتقديم الطعام والشراب للحيوانات في حديقتي ريتيرو وخوان كارلوس الأول، على الرغم من فرض حظر صارم للتجوال.

ويأتي هذا الإعلان استجابة لتحذيرات نشطاء مختصين برعاية الحيوان من أن الكثير من الحيوانات قد تواجه قريبا خطر المجاعة في حال لم يسمح بدخول أي شخص للحدائق التي جرى إغلاقها منذ أكثر من أسبوع، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وأضافت سلطات مدريد أن الحديقتين ستفتحان أبوابهما لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع لمدة ساعة من الساعة ال 9 صباحًا حتى ال 10 صباحًا.

ووفقًا للتقديرات ، يعيش ما يقرب من 300 إلى 400 قطً في حديقة ريتيرو الواقعة وسط العاصمة مدريد والبالغ مساحتها 125 هكتارًا. وكان أعضاء رابطة أصدقاء قطط حديقة ريتيرو هم أول من نادى برعاية القطط التي تعيش في تلك الحديقة.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بعد إيطاليا في قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة تفشي وباء كورونا في أوروبا.

وقفزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا بنسبة 14 في المئة خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى اليوم الاثنين، فضلا عن تسجيل 480 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 33000 حالة و 2200 حالة وفاة.

ومنذ 15 آذار/مارس، تسمح السلطات الإسبانية للمواطنين فقط بمغادرة منازلهم في حالات الطوارئ والتسوق للحصول على الطعام.