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اكتشاف 50 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في العراق

نوره علي
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 4:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 4:54 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 50 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 316 حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 27 حالة.

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