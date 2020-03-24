اكتشاف 50 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في العراق

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 50 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حسبما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».
ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 316 حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 27 حالة.