لبنان: حزمة إجراءات بسبب كورونا

شدّد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التكافل الاجتماعي، مشيرا إلى واجب الدولة مساعدة الناس في ظل أزمة كورونا.

صرحت بذلك وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة.

ودعا رئيس الحكومة إلى "اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان والميكانيك والعدلية".

وقرر مجلس الوزراء "الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر وذلك بالنسبة للهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والممولة من مصادر داخلية وذلك نتيجة لانتشار فيروس كورونا".

وأشارت وزيرة الاعلام إلى أن "مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون يرمي إلى تعليق بعض مواد موازنة 2020 بما يسمح للبلديات والمصالح المستقلة أن تنفق أو تساهم لأي جهة عامة أو خاصة، على أن تكون هذه المساعدات لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لمواجهة وباء كورونا".

يذكر أن قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة منتصف الشهر الحالي بإلزام الأشخاص البقاء في منازلهم، للحد من انتشار فيروس "كورونا" فاقم الأزمات الاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع الحكومة لإعداد خطة للمساعدة الاجتماعية.