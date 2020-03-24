جارديان: واحد من كل 5 أفراد حول العالم يخضع للعزل بسبب كورونا

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن واحد من كل 5 أفراد حول العالم يخضع للعزل التام، متبعين أوامر للبقاء في المنزل، حيث يدخل العالم مرحلة حرجة هذا الأسبوع في التصدي للوتيرة السريعة لتفشي وباء كورونا.

وتشير التقديرات أن حاولي 1.7 مليار شخص حول العالم تلقوا أوامر بالمكوث في المنزل أي ما يعادل 20% من سكان العالم، وذلك حينما قامت حكومات بعض الدول باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية شعوبها.

وسجل العالم حتى أمس الأول نحو 387 ألف و679 حالة إصابة مؤكدة بكورونا. بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 16ألف و600 شخص بينما تعافى نحو 101 ألف مصاب.

وأشار تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن أول 100 ألف حالة أخذت نحو 67 يوم للظهور، بينما أخر 100 ألف حالة سجلها العالم في 4 أيام فقط.

وتعتبر بريطانيا أحدث دولة تطبق نظام العزل. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب متلفز: "أغلقت كافة المحلات ، والملاعب، والمكتبات، وغيرها من الأماكن غير الضرورية". مضيفا أن الخروج من المنزل سيكون قاصر على شراء الطعام أو الدواء أوممارسة الرياضة بشكل فردي مرة واحدة يوميا. وتابع: "يجب أن تظلوا في المنزل".

وعلى النقيض، أعلنت السلطات الصينية أنه سيتم رفع حظر السفر المفروض على مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الوباء غدا، ويستثنى من هذا الأمر مدينة ووهان والتي سيؤجل رفع الحظر فيها ليوم 8 الشهر المقبل. وتخضع ووهان للعزل التام منذ 23 يناير الماضي.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يخضع نحو 40% من الشعب للحظر، كما صدر قانون يجعل من تخزين اللوازم الطبية جريمة. وسجلت الولايات المتحدة 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بكرونا، وبلغت حصيلة الوفيات جراء تفشي الوباء 557 حالة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مؤتمر صحفي أنه غير منفتح على الإجراءات التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية بتمديد الحظر الشامل لشهور، قائلا "لم تبنى بلادنا لتخضع للحظر".

وفي أستراليا، أستمرت التداعيات المترتبة على سماح السلطات لسفينة تحمل أشخاص مصابين للرسو ونزول كافة الركاب البالغ عددهم 2700 شخصا. وتم تأكيد إصابة أكثر من 130 حالة بكورونا، بما في ذلك شخصا توفى اليوم الثلاثاء.

وتستعد نيوزيلندا، التي سجلت 40 حالة إصابة جديدة، لتطبيق الحظر غدا الأربعاء، ونبهت مواطنيها في الخارج أنهم من المحتمل أن يكونوا أكثر أمنا في أماكن تواجدهم الآن.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات انخفاض متتالي في أعداد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا. حيث سجلت إيطاليا أمس الأول 601 حالة مما يمثل انخفاض واضح في الوفيات مقارنة بـ 651 حالة وفاة يوم الأحد الماضي ونفس العدد يوم السبت الماضي.

كما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 4789 أمس الأول، مقارنة بـ 6557 حالة يوم السبت.

وقال جوليو جاليرا، كبير مسؤولي الصحة في منطقة لومبارديا (شمال إيطاليا): "لا نستطيع إعلان النصر بالسيطرة على الوباء حتى الآن"، مضيفا: "لكن هناك ضوء في نهاية النفق المظلم".