وزير الإعلام: مخدناش إجراءات كورونا مرة واحدة لأن الناس هتزهق بسرعة

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الشعب المصري لأول مرة يطالب بفرض حظر التجول والحكومة هي من تحاول تأخيره، بحسب تعبيره.

وأضاف «هيكل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة لم تطبق الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» مرة واحدة منذ السبت قبل الماضي، معقبًا: «مخدناش الإجراءات مرة واحدة لأن الناس هتزهق بسرعة وتعتاد الأمر، وتبدأ في الاحتكاك مع الآخرين».

ولفت إلى أن الحكومة أصدرت إجراءات كل ثلاثة أيام حتى يشعر الأفراد بأن هناك خطرًا قادمًا، مشيرًا إلى أن الأفراد بدأوا في تقليل العناق والتقبيل وتطبيق الإجراءات الوقائية؛ حرصًا على صحتهم.

واستنكر وزير الدولة للإعلام بعض الممارسات المتمثلة في إدخال بعض المقاهي المواطنين إليها وغلق الأبواب، متابعًا: «هو لا يضر نفسه فقط ولكنه يعدي بيته، ده مش هزار ده غباء»، وفقًا لقوله.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا، اليوم الثلاثاء، بفرض حظر التجوال داخل مصر على كل الطرق العامة، من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا، وإيقاف كل وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحًا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى حالة وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 402 حالة.