عمدة نيويورك: لدينا نحو ثلث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

(د ب أ)

قال عمدة مدينة نيويورك سيتي، بيل دي بلاسيو، إن مدينته لديها الآن 35% من إجمالي حالات الإصابة في الولايات المتحدة، بأكثر من 12 ألفا و300 إصابة.

وأضاف دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي: "نحن نشهد قفزات مذهلة للغاية في تفشي هذا المرض .. الأمور التي لم نكن نتخيلها قبل أسبوع أو أسبوعين مررنا بها الآن إلى حد ما".

وأوضح أنه ممتن للحكومة الأمريكية لاتخاذها "خطوة أولى" بإرسال 400 جهاز تنفس صناعي من المخزون الاتحادي إلى نيويورك لمساعدة المصابين بالفيروس، لكنه حذر من أن الاحتياجات إلى أجهزة التنفس الصناعي قد تكون بالآلاف.

وقال أيضا إنه تم إطلاق سراح 75% من نزلاء السجون في المدينة، مع مراجعة إمكانية إطلاق سراح مئات آخرين.