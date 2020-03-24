الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلن ترحيبه بقرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020



أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الثلاثاء ترحيبه بقرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية "طوكيو 2020" إلى العام المقبل في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم، مؤكد أن "هذا ما يريده الرياضيون".



وذكر الاتحاد في بيان أنه سيعمل على إقامة المنافسات المقررة في الأماكن المفتوحة خلال 2020 لكن في أوقات متأخرة عن الأوقات المعتادة، وعندما يكون ذلك آمنا طبقا لتطور الأحداث فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل السماح للرياضيين بالتدرب وكذلك خوض منافسات التأهيل للأولمبياد.



وتجدر الإشارة إلى أن تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى 2021 المقررة في مدينة يوجين بولاية أوريجون، بات بمثابة أمر مؤكد، بعد إعلان قرار تأجيل الأولمبياد إلى العام المقبل.



وذكر الاتحاد الدولي أن اللجنة المنظمة "أعادت التأكيد لنا على أنها ستعمل مع كل الأطراف المعنية من أجل ضمان تمكين أوريجون من استضافة بطولة العالم في مواعيد بديلة، منها مواعيد في عام 2022".