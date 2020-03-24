أوقاف المنيا: لا تهاون في التعامل مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

صرح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بأنه لا تهاون في تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، والخاصة بغلق المساجد والمنشات الدينية ودار المناسبات، واقتصارها على الأذان فقط مع غلق الأبواب، أثناء الأذان، لتجنب تفشي وباء كورونا المستجد، حيث تم إنهاء خدمة إمام مسجد بمركز ديرمواس خالف التعليمات.

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قرارا بإنهاء خدمة الشيخ "وائل معتمد حامد" إمام وخطيب مسجد الديروطية بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، لتعمده فتح المسجد وأداء صلاتي المغرب والعشاء جماعة، وترك المسجد مفتوحًا لأداء صلاة الجنازة، ما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة قالت في بيان لها، إنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات إغلاق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، والإصرار على إقامة حسنة لا سيئة.

وأعلن الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات ضد المخالفين لقرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم التأكيد على عدم فتح المساجد أو الزوايا للصلوات فى الجماعة أو الجمع أو الجنازات ولا يسمح إلا بالآذان فقط بالمسجد الكبير.

وأكد أن من يخالف التعليمات سيتم إحالة مفتش المنطقة وجميع العاملين بالمسجد ومدير الإدارة التابع لها إلى التحقيق ثم الإحالة إلى لجنة القيم، وقد ينتهى الأمر إلى إنهاء الخدمة.

وأضاف عبد الرازق، أنه وجه بإعادة توزيع العمالة على جميع المساجد بحيث لا يبقى فى المسجد أكثر من عامل إلا فى حالة تغطية جميع المساجد والزوايا بالعمالة، ولا يُسمح بوجود زاوية أو مسجد بدون عمال فى وقت فيه مسجد به أكثر من عامل ويمنع منعاً باتاً ترك أيه نسخة لمفاتيح المسجد أو الزاوية مع أحد من الأهالى وحال وجود مخالفة يعرض الجميع للمسائلة وفق ما سبق ذكره.

وأشار إلى أنه أصدر تكليفاته للائمة كل فى نطاق عمله بمتابعة عدد من المساجد والزوايا فى محيط مسجده لبيان مدى الالتزام وإنجاز كافة الإجراءات برفع تقرير يومى لمدير الإدارة ومفتشى المنطقة وعلى فضيلة المفتش وفضيلة مدير الإدارة متابعة تنفيذ ذلك وعمل جدول بهذا الشأن وإرسال تقرير لمدير الدعوة يومياً بالموقف على الطبيعة وبيان ما إذا كان هناك اختراق أو تجاوز من عدمه مع بيان الإجراء الذى قام به.

وأكد الاستمرار فى الالتزام بكافة التعليمات والتنبيهات بشأن غلق المساجد والملحقات ودور المناسبات وتعليق كافة الأنشطة لحين تعليمات أخرى وحتى يكشف الله الغمه عن البلاد والعباد ويتحمل الجميع بالإدارة مسئولية المخالفة.

ولفت إلى أن جميع الإدارت غرفة عمليات يومياً حتى أيام الجمع، وسرعة التحرك للمتابعة الميدانية وعمل تقرير ومن الممكن أن يُكلف العامل بمتابعة أكثر من مسجد أو زاوية بجوار مسجده لبيان مدى الالتزام بتفيذ التعليمات من عدمه.