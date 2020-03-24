استمرار الازمة السياسية في أفغانستان دون التوصل إلى انفراجة

تعذر -اليوم الثلاثاء- التوصل إلى أي حل فيما يتعلق بالمأزق السياسي القائم في أفغانستان، والذي يهدد حاليا عملية السلام الهشة بقيادة الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، في اليوم التالي لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي وصف فيها المحادثات التي تجرى في كابول لتشكيل حكومة وحدة بأنها "مخيبة للآمال"، إنه عرض "غصن زيتون" على منافسه السياسي عبدالله عبدالله.

وقال غني في حديث للأمة، إنه عرض على عبد الله دورا رئيسيا في عملية السلام، ومقاعد وزارية لأعضاء فريقه، ولكن الأخير رد بمطالب تتعارض مع الدستور.

وأوضح غني، دون الخوض في تفاصيل تلك المطالب، أن عبدالله "كان يؤكد على تغيير الدستور بين ليلة وضحاها".

ومازالت أفغانستان بدون حكومة منذ الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي. وكانت لجنة الانتخابات الأفغانية أعلنت في 18 من فبراير، فوز غني، ولكن عبدالله رفض النتيجة.