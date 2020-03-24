الهند تفرض إغلاقا على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أسابيع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اليوم الثلاثاء رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي فرض الإغلاق الكامل في مختلف أنحاء الهند لمدة ثلاثة أسابيع لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال مودي في خطاب متلفز: "اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل ستخضع البلاد بأكملها لإغلاق كامل. وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن الإغلاق سيكون لمدة 21 يوما".

وأوضح إن هذه الخطوة تتفق مع رأي خبراء الصحة بأن الإغلاق لمدة 21 يوما على الأقل ضروري لكسر سلسلة العدوى.

وأضاف مودي: "إذا لم نقم بإدارة هذه الأيام الـ 21بشكل جيد، فستعود البلاد 21 سنة إلى الوراء. وستدمر بعض العائلات إلى الأبد".