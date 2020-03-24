وزير العمل الأردني يطالب مواطنيه بالتعود على عدم وجود الكماليات في ظل حظر التجول

(د ب أ)

قال وزير العمل الأردني نضال البطاينة اليوم الاثنين، إنه يجب على الأردنيين أن يعتادوا على العيش دون الكماليات بموجب حظر التجول ، حيث وعدت الحكومة ببدء تسليم الأدوية والخبز والمياه المعبأة في زجاجات بعد أيام من بدء الإغلاق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن البطاينة قوله إن ما نحتاج أن نعتاد عليه من الآن وحتى نهاية الأزمة هو تأمين الاحتياجات المعيشية، وإننا سنعتاد على عدم وجود الكماليات .

وأضاف البطاينة ،إن حظر التجول مستمر وطالب الناس بعدم مغادرة منازلهم.

وفرض الأردن حظر التجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمر بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات.

وفي خطاب تلفزيوني مساء اليوم الاثنين ، حث الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، الناس على احترام حظر التجول.

وطالب ملك الأردن، في خطابه، الجميع بالتزام التعليمات لمواجهة كورونا، ودعا أفراد الشعب إلى عدم التنقل.

وجاء الخطاب بعد فترة وجيزة من إعلان وزير الصحة سعد جابر عن وجود 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت ، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 127.

وقال جابر إن الحالات المسجلة في الأيام الأخيرة تشمل رضيعاً يبلغ من العمر شهرين وطفل في الرابعة من العمر ، وحث الشباب على عدم الاستهانة بخطر الفيروس.