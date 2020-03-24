ضبط شخصين لاتهامهما بإصابة مُسن بسلاح أبيض في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، من إلقاء القبض على شخصين، عاطلين؛ لاتهامهما بالتعدي على شخص "مُسن" بالضرب بعصا خشبية، وسلاح أبيض، أمام منزله الكائن في على نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وذلك وفقا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد تلقيه إشارة من إحدى المستشفيات حول استقبالها شخص "مُسن" مصاب بكسر عظام الجمجمة، ونزيف بالمخ، وجروح وكدمات متفرقة، ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال إلى المستشفى وموقع الحادث، أفادت زوجته بأنه أثناء تواجدها في شقتها، وحال عودة زوجها من الخارج، تناهى إلى سمعها أصوات خارج الباب وباستطلاعها الأمر، وجدت زوجها ملقى أمامها مصابًا، وعُثر في مكان الواقعة على قطعة سلاح أبيض "سكين".

وبتشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما: نجل شقيق زوجة المجني عليه، وصديقه، عاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة"، مقيمان في ذات العقار محل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وأفاد الأول بعقده العزم على قتل المجني عليه وزوجته، لسابقة وجود خلافات عائلية حول الميراث.

وفى سبيل تنفيذ مخططه، استعان المتهم الأول، بالثاني، وقاما بإعداد سلاح أبيض "السكين المعثور عليه في محل الواقعة" وكذا عصا خشبية "شومة" وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء باعترافات المتهم الأول، أيدها وقرر باقتصار دوره على مراقبة وتأمين محل الواقعة حال قيامه بتنفيذها.

وبإرشاد المتهم الأول، عُثِر على العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملوثة بالدماء"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بتحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.