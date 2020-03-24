الأوقاف تشدد رقابتها على المساجد لتنفيذ قرار الغلق بسبب كورونا

استمرار المخالفات بمختلف المحافظات.. وإنهاء خدمة 3 أئمة حتى الآن.. والوزارة: الفصل من العمل جزاء المخالفين.. وغرفة العمليات تعمل على مدار الساعة

شرع عدد من الأئمة في إقامة الصلوات داخل بعض المساجد بمختلف المحافظات، رغم قرار وزارة الأوقاف الخاص بغلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة بها لمدة 15 يوما، والاكتفاء برفع الأذان مع إدخال تعديلات عليه، مما دفع الوزارة لتشديد رقابتها على المساجد بمختلف المحافظات لتنفيذ قرار الغلق، وكذلك إطلاق خط ساخن لتلقي أي بلاغات خاصة بمخالفات الأئمة يحمل رقم (01008806466)، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لتلقي تقارير غرف العمليات الفرعية بمختلف المديريات على مستوى المحافظات.



وبلغت مخالفات المساجد خلال اليومين الماضين نحو 40 مسجدا في محافظات القاهرة الكبرى، وعشرات المخالفات الأخرى بباقي المحافظات، كما تم إنهاء خدمة 3 أئمة حتى الآن خالفوا تعليمات الوزارة، وهم (عباس.أ) إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة، و(راضي.م) إمام وخطيب بأوقاف الجيزة لمخالفته تعليمات الوزارة وإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد، فضلا عن إنهاء خدمة إمام وخطيب مسجد الديروطية بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، لتعمده فتح المسجد وأداء صلاتي المغرب والعشاء جماعة وترك المسجد مفتوحًا لأداء صلاة الجنازة.



ونبهت الوزارة في بيان، اليوم، على كافة المديريات التابعة لها، بضرورة المتابعة اليومية للمساجد وتنفيذ قرار الغلق ورفع تقرير يومي للوزارة بالمخالفات، والتنسيق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدة أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، كما أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملاً، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.



من جهته شدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، على إنهاء خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، مؤكدا أن الفصل من العمل هو جزاء مخالفة التعليمات، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الوزارة في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.



وفي السياق ذاته أكد المتحدث بإسم وزارة الأوقاف، الدكتور أحمد القاضي، أنه لا مزايدة على قرار الوزارة في غلق المساجد، منوها إلى أن ما يحدث من تجاهل للقرارات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، هو من باب الجهل، والانسياق وراء آراء جماعات ضالة وأفكار لا تمس للدين بصلة، الذي يحث في الحفاظ على الأرواح.



وأوضح القاضي، لـ"الشروق"، أن الوزارة لن تسمح لأحد بمخالفة تعليماتها، ولن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية والتعامل بحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية التي حددتها الوزارة، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الأخرى للتعامل مع غير المنتسبين للوزارة، في حالة مخالفتهم التعليمات.