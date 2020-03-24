روحاني يعلن تعطيل ثلثي القوى العاملة بإيران لاحتواء كورونا

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء تعطيل ثلثي القوى العاملة في البلاد، وذلك ضمن التدابير المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول :"تقرر أن يزاول ثلث الموظفين أعمالهم وتعطيل الثلثين الآخرين لتقديم الخدمات".

ولفت إلى التقارير الصحية التي تفيد بأن المستشفيات في أنحاء البلاد أصبحت تستقبل أعدادا أقل من المصابين بفيروس كورونا، وكذلك تراجع أعداد الوفيات.

وأكد في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتوجيهات الحكومة بشأن حظر التجمعات والخروج من المنازل إلا لشراء الحاجات الضرورية كالمواد الغذائية والصحية.

وحتى الآن، سجلت إيران أكثر من 23 ألف حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 1800 وفاة.