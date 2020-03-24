تراجع صادرات فيتنام من الأسماك والمأكولات البحرية بسبب كورونا

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الثلاثاء، أن قطاع المصائد والمأكولات البحرية في فيتنام تضرر بشدة من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سجلت أغلب الشركات تراجعا في صادراتها بنسب تتراوح بين 35% و50% خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير الاتحاد الفيتنامي لمصدري ومنتجي المأكولات البحرية، القول إن المخزون تراكم لدى الشركات بسبب إلغاء عقود التصدير ونقص المواد الخام اللازمة للتشغيل.

وذكر الاتحاد أنه تم وقف شحن ما يصل إلى 50% من صادرات الجمبري الفيتنامي إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب تراجع المبيعات في هذه الأسواق، مع امتلاء المخازن الخاصة بالمستوردين، كما تم إلغاء، أو تأجيل، تنفيذ عقود التصدير إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية منذ منتصف مارس الحالي.

وقدمت الشركات الفيتنامية خصومات في الأسعار تتراوح بين 25% و30%، في العديد من الأسواق الخارجية لتحفيز الطلب على منتجاتها من المأكولات البحرية.