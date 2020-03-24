تحرير 65 محضرا ومخالفة إشغال طريق وسط الإسكندرية

شنت، شرطة المرافق في الإسكندرية، بالتعاون مع مسئولي حي الجمرك، اليوم الثلاثاء، حملة ميدانية مكبرة، تم خلالها تحرير 65 محضرًا، ومخالفة وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة الطريق العام في نطاق قسم شرطة المنشية.

وقادّ الحملة العقيد أشرف عبيد، رئيس مباحث مرافق الإسكندرية، بحضور المهندسة وفاء زايد، سكرتير عام حي الجمرك، والمقدم خالد شمس، رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، والنقيب ياسر رجب، رئيس وحدة مرافق الحي.

واستهدفت الحملة مناطق "شارع المنشية، وشارع فرنسا، وميدان النصر، وأمام محكمة الحقانية، وميدان التحرير"، وتم خلالها تحرير 28 حالة إشغالات و30 حالة هالك، و4 سلاح أبيض، والتحفظ على 3 دراجات بخارية.

ووفقا لمصدر أمني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.