وزير التعليم: لن نعاقب طالب على ظروف فرضتها كورونا عليه

هديل هلال

شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية الحصول على التصريحات إلا من المصادر الرسمية المتمثلة في الوزير والوزارة.

وأضاف «شوقي» أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، «لا أحد يحصل على أي تصريح إلا من فم الوزير فقط، وأي رد هطلع أقوله بنفسي»، لافتًا إلى أن الوزارة الآن تعمل بنصف القوة الموجودة سابقًا في محاولة لإيجاد الحلول لباقي المراحل التعليمية.

وتابع أن الوزارة تحاول إعطاء منتج تعليمي، وصممت مكتبة مخصصة للمراحل التعليمية، متابعًا: «إذا كنا جايين نتعلم منتكلمش عن إلغاء المناهج، عملنا مكتبة جميلة وهنعمل منصة جميلة لقضاء الوقت، ولن نعاقب طالب على ظروف كورونا فرضتها عليه».

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تسير وفقًا للحلول القانونية وليس بطريقة الضغط والهاشتاج، مستطردًا: «الضغط مش بيعمل شغل لكن بيعطل الشغل».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

فضلا عن وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندي، و4 حالات من المصريين.