تصادف اليوم (24 مارس) ذكرى رحيل المخرج حسين كمال، الذي يملك مسيرة ممتدة وعطاء فنيا كبيرا؛ ما وضع اسمه بين الأسماء الخالدة في ذاكرة السينما المصرية.

أخرج "كمال" فيلم "البوسطجي" -وهو عن رواية قصيرة لم تتعد الـ50 صفحة، وتصف مجتمع الصعيد من خلال واقع عايشه يحيى حقي- ليحقق نجاحا ملفتاً بفضل الأداء المتميز لنجوم العمل، والبصمات الإخراجية له، كما تم اختيار الفيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

وفي ذكرى رحيل حسين كمال، نلقي الضوء على لمساته في فيلم "البوسطجي"، من خلال المقارنة بين العمل في النص والشاشة.

• ديكور واقعي

فضّل المخرج حسين كمال أن يعتمد على تصوير المشاهد الخارجية داخل ديكور واقعي، ولم يكتف ببناء ديكور داخل أحد الأستديوهات يمثل القرية التي دارت الرواية بين جنباتها، فكان الانتقال لقرية "النخيلة" بأسيوط؛ ما ساهم ذلك في إضفاء المصداقية، وجعل المشاهد شاهداً ومتفاعلاً مع الأحداث.

• نفاق أهل القرية في مشهد بدون حوار

تبدأ الرواية مع قصة عباس، ناظر البريد، الذي يتم نقله من القاهرة إلى قرية بصعيد مصر، يبدأ من لحظتها في المقارنة بين البيئتين، القاهرة حيث السهر ووسائل الرفاهية، والقرية البدائية بما تمثله من ملل وكآبة، ولكن لم تكن تلك المشكلة الوحيدة، فمع أول معاملة بينه وبين رجال القرية، يجد جشع واستغلال العمدة عندما يطلب منه أن يستأجر منزلا للإقامة.

ومع مرور الوقت، يلمس فيهم طبائع النفاق وتدبير السوء، ويظهر ذلك في مشاهد متنوعة، أبرزها المشهد الذي يستضيف عباس "الغازية" في منزله، فيجد تجمهراً أمام المنزل، مطالبين له بأن يكف عن أفعاله المنافية للأخلاق، ليثور ويبدأ في تحديهم، ومع خروج الراقصة من منزله يظهر كمال في مشهد صامت ودون حوار، وهو التحرش الجسدي لرجال بالراقصة مما يؤكد نفاقهم وازدواجية معاييرهم.

• عدم التطرق لقضية الدين

أبرز ما ميز التناول السينمائي لرواية "البوسطجي"، هو تفضيل الابتعاد عن قضية الطائفية والدين، فالرواية أرجعت أن سبب رفض الوالد أن يسمح لابنته بالزواج من الشخص الذي أحبته، هو أنهما مختلفان في المذهب الديني، لكن ابتعدت السينما عن ذلك الموضوع الشائك؛ فأرجعته لجانب مستساغ ومقبول اجتماعيا، يتعلق بعادات المجتمع في الصعيد، وهو عدم القبول بأن ترتبط بعلاقة حب قبل الزواج.

• حقي فضّل النهاية المفتوحة وكمال رسم مشهدا جنائزيا مركبا

لم تتطرق الرواية لنهاية علاقة الحب التي كان عباس يتلصص عليها، بفتحه الخطابات قبل وصولها، لكن حسين كمال أخرج المشهد الختامي للفيلم بشكل مأساوي للغاية، فالأب قرر أن ينتقم لشرفه بقتل البنت، ولم يكتف بذلك بل حملها بعد قتلها وطاف بها طرقات القرية بأكملها، وفي ذات اللحظة كان عباس يبحث عنها ليسلمها الخطابات المفقودة، لكنه صعق للمشهد الجنائزي المؤلم، وتأكد أنه أحد المتسببين به، ليهيم على وجهه ملقيا بالخطابات التي معه، وتتناثر في الهواء.