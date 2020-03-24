بريطانيا تفرض إغلاقا في عموم البلاد لوقف انتشار كورونا

(د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إغلاقا في عموم البلاد، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال جونسون في رسالة مسجلة بثها التليفزيون الرسمي: "فيروس كورونا هو أكبر تهديد واجهه هذا البلد منذ عقود".

وأضاف: "لقد حان الوقت لنا جميعا للقيام بالمزيد... عليكم بالبقاء في المنزل".

وأضاف جونسون أنه سيسمح فقط للمواطنين بمغادرة منازلهم من أجل التسوق أو للاحتياجات الطبية أو لممارسة التمارين الرياضية اليومية مع أفراد الأسرة أو لشخص بمفرده.

من جانبه، قال جون أشتون، المدير العام السابق للصحة العامة في شمال غربي إنجلترا، إن بريطانيا "خسرت سبعة أسابيع" لأن الحكومة رفضت فرض الإغلاق في وقت مبكر عن ذلك.

وأضاف أشتون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد بيان جونسون أن جهاز الصحة الوطنية لن يكون قادرا على مواكبة العدد غير المتوقع من الحالات.

وأضاف: "ستتم رعاية الكثير من الأشخاص في المنازل وسيموت الكثيرون في المنازل".

وقالت أشتون إن نقص معدات الحماية الشخصية يعني أن "المستشفيات الآن في خطر أن تصبح جزءا من الوباء" ، مضيفا أن بريطانيا كانت "مترددة جدا في تعلم الدروس" من الدول الأخرى.

وكان جونسون قد قال إنه ستجري مراجعة إجراءات الإغلاق في 11 نيسان/أبريل، مشيرا إلى أن الشرطة ستطبق هذه الاجراءات.

يشار إلى أن بريطانيا سجلت حسب أخر الاحصائيات 6650حالة اصابة بفيروس كورونا فيما بلغ عدد الوفيات 335.