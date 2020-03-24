مبعوث الامم المتحدة لسوريا يدعو لوقف إطلاق نار في عموم البلاد لمكافحة كورونا

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قال مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، إن الأطراف المتحاربة في سوريا بحاجة إلى تطبيق وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، حتى يمكن احتواء مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأصدر الوسيط السوري دعوته بعد يوم واحد من مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باسكات الأسلحة في جميع أنحاء العال لمواجهة الوباء.

وقال بيدرسن: "السوريون معرضون بشكل كبير للإصابة بفيروس كوفيد 19"، مشيرا إلى مرافق الرعاية الصحية المدمرة ونقص المعدات الطبية والعاملين بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وأضاف: "إن النازحين داخليا واللاجئين والمحتجزين والمختطفين يعيشون في ظروف خطيرة بشكل خاص".

وكانت الحكومة في دمشق، أعلنت أول أمس الأحد عن أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال بيدرسون في بيانه إن وقف إطلاق النار الهش في منطقة شمال غرب إدلب وكذلك في الشمال الشرقي يجب توسيعه في جميع أنحاء البلاد.

وتعمل روسيا حليفة الحكومة مع تركيا التي تدعم المتمردين في الأشهر الأخيرة للحفاظ على هدنة في إدلب آخر معقل للمتمردين بالقرب من الحدود التركية.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الدبلوماسي النرويجي للأمم المتحدة بيدرسون الحكومة والمتمردين إلى تكثيف جهودهم لمنع انتشار فيروس كورونا، ودعا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

وقال: "دعنا ننهي العنف ونعمل معا لمحاربة كوفيد 19 في سوريا ونعمل على المضي قدما في طريق سياسي للخروج من الأزمة في سوريا".

وقالت الحكومة السورية إنها ستفرض حظر التجول ليلا ابتداء من يوم الأربعاء في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة سانا للأنباء الرسمية أن حظر التجوال سيبدأ من الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وقال وزير الصحة السوري نزار يازيجي إن حالة الإصابة الوحيدة المسجلة بفيروس كورونا هي لشخص جاء من الخارج البلاد.

وقد أغلقت الحكومة بالفعل جميع المؤسسات التعليمية وأوقفت وسائل النقل.