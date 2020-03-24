ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا إلى 554 حالة

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قالت جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كوورنا ارتفع إلى 554 حالة، بعد تسجيل 152 حالة جديدة، لتكون بذلك الدولة الأكثر تضررا في القارة الأفريقية.

وأضافت وزارة الصحة أن شخصين في حالة حرجة ويتلقيان الرعاية في مستشفيات خاصة.

ومن ناحية أخرى، يستعد المواطنون والمؤسسات التجارية لإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع، من المقرر أن يبدأ منتصف ليل يوم 26 مارس الجاري، وسوف تستمر خلاله فقط الخدمات الأساسية في العمل وتشمل المتاجر ومحطات التزود بالوقود وتوصيل البضائع الأساسية والخدمات الطبية.

من ناحية أخرى، أعلنت غانا تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا، بالإضافة لارتفاع حالات الإصابة إلى 52 حالة.

وقالت غينيا، التي أجرت انتخابات تشريعية واستفتاء دستوري أمس الأول الأحد، إنها سجلت أربع حالات إصابة بفيروس كورونا، وأغلقت مطارها الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة في أوغندا تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة تسع حالات. وأوضحت الوزارة أن جميع المرضى كانوا عائدين من دبي.

وسجلت تشاد ثلاث حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، لأجانب عادوا مؤخرا للبلاد.