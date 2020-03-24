الشرطة الهندية تفرق احتجاجات في نيودلهي في ظل إجراءات مواجهة كورونا

فرقت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، احتجاجات قادتها مسلمات في مدينة نيودلهي، التي تعتبر مركز التحريض ضد قانون المواطنة المثير للجدل في الهند، في ظل الإجراءات التي يتم اتخاذها في البلاد لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أفراد شرطة دلهي إن الحظر المفروض حاليا على التجمعات العامة، بموجب قرار الإغلاق الذي تطبقه السلطات في البلاد، هو السبب وراء فض الاحتجاجات التي جرت في متنزه "شاهين باج" في جنوب دلهي، والتي تستمر منذ أكثر من 100 يوم، وكانت سببا وراء تنظيم مظاهرات مماثلة في أنحاء البلاد.

ولم يوافق المحتجون، الذين بدأوا اعتصامهم في 15 من ديسمبر الماضي، على طلبات الشرطة بإلغاء الاحتجاجات.

وقال منظمو الاحتجاجات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "شرطة دلهي استخدمت القوة القسرية لتفريق المتظاهرين من موقع الاحتجاجات الخاص بنا، وذلك على الرغم من تقليصها إلى صورة رمزية بسبب اتخاذ الاحتياطات الخاصة بمواجهة مرض /كوفيد-19/ (الناتج عن فيروس كورونا المستجد)". وأشاروا إلى أنه قد تم اعتقال ست نساء وثلاثة متطوعين من الذكور.

من ناحية أخرى، أفادت تقارير إعلامية بأن هناك مظاهرات مماثلة تم تفريقها اليوم الثلاثاء في نيودلهي أيضا.

تجدر الاشارة إلى أن العاصمة الهندية، التي أعلنت تسجيل أكثر من 30 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19"، من بينها حالة توفيت، قد قامت بإيقاف وسائل النقل العام، وأغلقت حدودها ومتاجرها، وسمحت بدخول المواد الأساسية فقط.