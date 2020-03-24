صعود قوي للبورصات الآسيوية في تعاملات اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت بورصات الأوراق المالية الآسيوية ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم الخسائر الكبيرة للأسهم الأمريكية في تعاملات بورصة وول ستريت مساء أمس الاثنين، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 7.13% خلال تعاملات اليوم، مدعوما بقرار البنك المركزي الياباني شراء وثائق صناديق الاستثمار التي يتم تداولها في أسواق المال، ومشتريات صائدي الصفقات بعد التراجع الكبير للأسهم خلال الأيام الماضية.

وارتفع مؤشر كوسبي لبورصة سول للأوراق المالية بنسبة 8.6% مدعوما بحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة وحزم التحفيز في الدول الأخرى. وكان المؤشر قد تراجع أمس بنسبة 5.34%.

وارتفع مؤشر "إس أند بي/أيه.إس.إكس 200" للأسهم الأسترالية بنسبة 4.17%، في حين ارتفع مؤشر "أول إوردينريز" الأوسع نطاقا بنسبة 4.15%.

وارتفع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 4.49%، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 2.28%.