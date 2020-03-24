يسعى العديد من المواطنين وبصفة خاصة من شباب الأقاليم، لتكثيف العمل الجماعي للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وآثاره الاجتماعية.

فيما يأتي من بين هؤلاء الشباب، الدكتور محمود سليمان بمستشفى بلقاس بالدقهلية، الذي أطلق مبادرة محلية للاعتناء بأحوال "عمال اليومية" الذين تضرروا من التدابير الاحترازية التي اتخذت لمواجهة الفيروس.

وقال "سليمان"، إن هذه الفئة من المواطنين هي الأكثر تضررًا من القرارات التي فرضتها الدولة لمواجهة الفيروس، بضرورة التزام المنازل، وإغلاق المحلات والكافيهات وغيرها من المحال.

وأشار إلى إطلاق مبادرة مع 7 من زملائه باسم "اكتفاء" لمساندة هذه الفئة من المواطنين في ظل هذه الظروف.

وناشد جميع المواطنين في بلقاس بالتعاون معهم في كفالة عمال اليومية بالمركز وقراه، ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة.