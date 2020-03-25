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أكد أشرف صحبي وزير الشباب زالرياضة، أن صحة المواطنين لها الأولوية بالنسبة للحكومة المصصرية.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: "صحة المواطنين لها الأولوية بنسبة للحكومة المصرية".

وأضاف: "استعدادات الرياضيين المصريين لأولمبياد طوكيو 2020 كانت مستمرة حتى صدور قرار التأجيل".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد اتخذت قرارًا صباح اليوم الثلاثاء، يقضي بتأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد، لتبدأ عام صيف 2021.

وتطرق صبحي إلى موضوع آخر وهو دفع المديونات لاستاد القاهر قائلًا: "وزارة الرياضة تحملت مديونيات ستاد القاهرة وهو قرار يخص بعض الاتحادات الرياضية ولا يتضمن الأندية".

وكان صبحي قد وافق على تحمل الوزارة لكافة المديونيات الخاصة بعدد 34 اتحادا وهيئة رياضية جملة المستحقات لصالح هيئة ستاد القاهرة الدولي والتي تبلغ إجمالاً 25 مليون جنيه.

يذكر أن الاتحادات والهيئات الرياضية التي تم سداد مديوناتها هي اتحاد الخماسي والسباحة واليد والاسكواش والتنس والجمباز والريشة الطائرة والسرعة والسلاح والسلة والطائرة وألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والدراجات والوشو والتايكوندو والقوس والسهم والكاراتيه والهوكىي والكاراتيه التقليدي وتنس الطاولة والترايثلون والإعاقات الذهنية والرياضة المدرسية والمكفوفين بالإضافة إلى منطقة القاهرة للوشو ومنطقة القاهرة للسباحة ومناطق الكاراتيه بالقاهرة والقليوبية واللجنة البارالمبية.