«الأهلى صبور» تطلق أحدث مشروعاتها «Rare» بـ«مستقبل سيتى»

صبور: تسليم مشروع «جرين سكوير» كأول مشروع يستقبل السكان بـ«مستقبل سيتى»

المشروع الجديد «Rare» مكون من مرحلتين ويبدأ تسليم المرحلة الأولى منه فى الربع الثالث من 2025

أعلنت الأهلى صبور الشركة الرائدة فى مجال تطوير العقارات بمصر عن إطلاق أحدث مشروعاتها «Rare» بـ«مستقبل سيتى»، المقام على مساحة 59 فدانا ويضم 670 تاون هاوس، وتبلغ قيمه الإنشاءات 770 مليونا، ومن المقرر أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى منه فى الربع الثالث من 2025 بواقع 306 وحدات سكنية.

يتميز مشروع «Rare» بموقع فريد من نوعه بالقرب من القاهرة الجديدة غربًا، والعاصمة الإدارية الجديدة شرقًا ومطار القاهرة الدولى وعلى مسافة 37 كم فقط شرق العاصمة القاهرة.



وعلق المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى للشركة على المشروع الجديد قائلا «إن اختيار الموقع المناسب لأى مشروع وخاصة السكنية هو أمر ضرورى، فلابد أن يتمتع المشروع بموقع جيد يسهل الوصول إليه بسهولة عبر شبكة من الطرق الرئيسية، وأن تتوافر به بنية اجتماعية أساسية متميزة تشمل وجود المدارس والجامعات وأماكن للترفيه والاستمتاع، وهذا ما وجدته بالفعل شركة الأهلى صبور بمدينة مستقبل سيتى والتى تتميز بمخطط رئيسى يوفر مناخا ونظاما متكاملا يلبى جميع الاحتياجات ويتماشى مع أساليب الحياة الحديثة».



وأكد صبور أن الشركة تمتلك من الخبرة والرؤية والقدرة على تنفيذ وتوفير حلولٍ متكاملة تترك أثرها ليس فقط على مشروعات الشركة بل أيضًا على جميع المناطق المجاورة لها



وأضاف: «إن التوسع الملحوظ الذى تشهده مصر فى مجال تطوير مدن الجيل الرابع بمختلف أنحاء البلاد، مكنت المطورين العقاريين من تحقيق قيمة مضافة لمشروعاتهم من خلال الشراكة مع العديد من الخبراء العالميين، ومثال على ذلك فإننا بالأهلى صبور نسعى إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة لعملائنا المقيمين بمشروعاتنا المختلفة وخاصة ما يتعلق بخدمات إدارة المرافق والحفاظ على الأصول، لهذا ركزنا جميع جهودنا لإيجاد الشريك المناسب والقادر على تزويدنا بخبرته فى هذا المجال» ــ مشيرًا إلى أحدث الشراكات التى عقدتها الأهلى صبور مؤخرًا مع مجموعة التزام الإماراتية لإدارة الأصول واطلاقها لشركتى «تفوق» و«ثرى سيكستى» واللتين ستوفران مجموعة من خدمات ادارة المرافق وإدارة المجمعات السكنية بمعايير عالمية للسوق المصرية.



جدير بالذكر أن عمليات التسليم للمرحلة الأولى من مشروع «جرين سكوير» الذى تطوره الأهلى صبور بالشراكة مع شركة دار المعالى السعودية بدأت بالفعل، وتتكون هذه المرحلة 830 وحدة سكنية، ومن المزمع أن يبدأ تسليم المرحلة الثانية فى يونيو 2021، وبالتالى يكون مشروع «جرين سكوير» أول مشروع يستقبل سكانه بمدينة «مستقبل سيتي»، ويبلغ حجم الاستثمارات به 1.08 مليار جنيه، ويصل حجم المبيعات المستهدفة منه إلى 2.08 مليار جنيه. المشروع يقام على مساحة 80.21 فدان وعدد وحداته 1167 وحدة تتنوع ما بين الشقق السكنية والدوبلكس والتاون هاوس.



تتمتع شركة الأهلى صبور بسجل حافل من الإنجازات كواحد من أهم المطورين العقارين بالقطاع العقارى، فعلى مدار ما يزيد عن 26 عامًا، نجحت الأهلى صبور فى تطوير 62 مشروعًا عقاريًا بمختلف المجالات من مشروعات الاسكان الفاخر والمشروعات التجارية والإدارية والسياحية والأندية الرياضية والاجتماعية فى مناطق حيوية هامة فى مصر، بمساحة إجمالية تتجاوز 12 مليون متر مربع، كما أن العمل بمشروعات الأهلى صبور بـ «مستقبل سيتى» يسير على قدم وساق وهناك تقدم كبير به، بغض النظر عن إطلاق مشروع «Rare»، الذى سيتم تطويره على مرحلتين، وأعمال الإنشاءات بكل من مشروع «ذا ريدج» و«الير» و«الير بارك» تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.