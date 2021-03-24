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باكستان تمدد إغلاق المدارس وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

إسلام آباد (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 2:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 2:45 م

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، أنها ستبقي على إغلاق المؤسسات التعليمية لأسبوعين آخرين في مناطق مكتظة بالسكان للسيطرة على ارتفاع حالات العدوى بفيروس كورونا بشكل مطرد.

وقال وزير التعليم، شوكت محمود إن "جميع المؤسسات التعليمية ستبقى مغلقة حتى 11 أبريل المقبل في جميع المناطق، حيث يزيد معدل العدوى".

وأضاف محمود "صحة الطلاب والمدرسين والموظفين لها اعتبار أساسي لدينا".

وكان قد تم الإعلان عن إغلاق يستمر أسبوعين في بادئ الامر في 15 مارس.

وتم فرض إغلاق على بؤر الإصابة بالفيروس، حيث أن ارتداء الكمامات أمر إجباري، وتم غلق المدارس والأسواق والمتنزهات بشكل مبكر.

وفي وقت لاحق، تم تعليق الرحلات من 12 دولة، من بينها البرازيل.

وتم اتخاذ القرار من قبل مركز القيادة الوطنية والعمليات وهي الهيئة المسؤولة عن استجابة البلاد للجائحة.

ومن جهة أخرى، أعلنت باكستان تسجيل 30حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفا و965 حالة اليوم الأربعاء.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 3301 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 637 ألفا و 42 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

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