المعارضة الكندية تقترح وضع خطة لرفع قيود كورونا الصحية تدريجيا

قدم حزب المحافظين الكندي المعارض، اليوم الأربعاء، مقترحا يطالب فيه الحكومة بخطة واضحة لرفع الإجراءات التقييدية الصحية بشكل تدريجي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسجل فيه كندا ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتزداد معه المخاوف من موجة ثالثة من الجائحة على امتداد البلاد.

وأشارت وكالة الصحة العامة في كندا إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع بنسبة 15% خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل نحو 3600 حالة إصابة جديدة يوميا في المتوسط.

وفي أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان، أعلنت السلطات عن وصول الموجة الثالثة من الجائحة، وتتزايد المخاوف من حدوث الأمر نفسه في مقاطعة كيبيك، الناطقة بالفرنسية وثاني أكبر المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان.

من جهته، قال زعيم حزب المحافظين إرين أوتول "إن الكنديين يستحقون الحصول على أجوبة واضحة بعد سنة من التضحيات، ومن حقهم أن يعلموا ما الذي عليهم أن يتوقعوه من حكومتهم".

وأضاف أن "هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على العائلات التي تريد وضع خطط للإجازات المقبلة، وعلى المؤسسات العاملة في قطاع السياحة التي تريد وضع خطط لموسم الصيف".