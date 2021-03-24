 سوق الأسهم السعودي يشهد تداولات هي الأدنى منذ شهرين - بوابة الشروق
الأربعاء 24 مارس 2021 6:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

سوق الأسهم السعودي يشهد تداولات هي الأدنى منذ شهرين

الرياض - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 6:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 6:05 م

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 3ر0% عند 9464 نقطة (-26 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال)، هي الأدنى منذ شهرين.

وتراجع سهم "الأهلي التجاري" بنسبة 1% عند 60ر48 ريال.

وأغلق سهم "بنك الرياض" عند 60ر21 ريال (-4%)، وسط تداولات تجاوزت الـ 2 مليون سهم، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 5ر0 ريال للسهم عن العام 2020.

وتراجع سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 2% عند 88ر19 ريال،فيما تصدر سهم "أميانتيت" تراجعات اليوم بأكثر من 4%.

في المقابل، أنهت أسهم "المراعي" و"سابك للمغذيات" و"ينساب" و"المتقدمة" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3%.

وتصدر سهم "الإنماء طوكيو مارين" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 95ر26 ريال، وسط تداولات بلغت 2ر11 مليون سهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك