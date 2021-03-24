سوق الأسهم السعودي يشهد تداولات هي الأدنى منذ شهرين

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 3ر0% عند 9464 نقطة (-26 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال)، هي الأدنى منذ شهرين.

وتراجع سهم "الأهلي التجاري" بنسبة 1% عند 60ر48 ريال.

وأغلق سهم "بنك الرياض" عند 60ر21 ريال (-4%)، وسط تداولات تجاوزت الـ 2 مليون سهم، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 5ر0 ريال للسهم عن العام 2020.

وتراجع سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 2% عند 88ر19 ريال،فيما تصدر سهم "أميانتيت" تراجعات اليوم بأكثر من 4%.

في المقابل، أنهت أسهم "المراعي" و"سابك للمغذيات" و"ينساب" و"المتقدمة" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3%.

وتصدر سهم "الإنماء طوكيو مارين" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 95ر26 ريال، وسط تداولات بلغت 2ر11 مليون سهم.