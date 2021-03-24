إزالة 10 حالات تعدي بمركز أبو قرقاص في المنيا

نفذت الوحدة المحلية بأبو قرقاص، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل" بالوحدة القروية ابيوها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة "حماية النيل "والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

وأوضح الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز أبو قرقاص، أن الحملة أسفرت عن إزالة ١٠ مخالفات بمساحة ٤٦٠ مترا، مؤكداً استمرار الوحدة المحلية في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.