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ميركل تعلن رفضها إجراء تصويت بالثقة في حكومتها أمام البرلمان

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 10:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 10:47 م

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، رفضها مطالبة نواب المعارضة بالتصويت على الثقة في حكومتها بسبب الاستياء المتزايد من تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.

وعبرت ميركل في تصريحات تلفازية، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، عن رفضها قائلة "لا، لن أفعل ذلك".

وأكدت ميركل أنها تحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برمتها والبرلمان وأنها لا تقبل مطالب المعارضة بمطالبة البرلمان بالإقدام على هذا التصويت.

يُشار إلى أن حزب المستشارة الألمانية عانى في وقت سابق هذا الشهر من هزائم واسعة في الانتخابات الإقليمية.

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