 تم حبسهم في حوش المدرسة.. ولي أمر تحكي واقعة طرد أولادها من الفصل بسبب المصروفات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تم حبسهم في حوش المدرسة.. ولي أمر تحكي واقعة طرد أولادها من الفصل بسبب المصروفات

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 12:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 12:24 ص

قالت السيدة رشا محمد، إحدى أولياء أمور طلاب مدرسة الصفوة المصرية للغات، إن أسرتها لم تحدث أي مشكلة رغم كل التجاوزات التي تحدث من قبل المدرسة، مشيرة إلى طرد أولادها من الفصل بسبب المصروفات.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، مساء اليوم الثلاثاء، أن مشرفة المدرسة طردت أولادها من الفصل أمام زملائهم حتى يتم دفع المصروفات، ذاكرة أن ابنها اتصل بها أمس لتأخذه من المدرسة، لأنهم محبوسين في «حوش» المدرسة ويرفضون تركهم.

وأوضحت أنها وزوجها ذهبا إلى المدرسة وطلبا معرفة المسؤول عن حبس الأولاد بهدوء حتى يطلبا النجدة لعمل إثبات حالة، معقبة: «دخلت لقيت ابني مريض التوحد نايم في الحوش».

وأوضحت أن مديرة المدرسة نشرت فيديو يرصد لقطات وصولها وزوجها إلى المدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفريغ الكاميرات، مضيفة أن الفيديو موجود في التعليقات على منشور الواقعة على «فيسبوك».

وذكرت أن مديرة المدرسة لم تعترف بأنهم طردوا الأولاد من المدرسة، معقبة: «النجدة جات وأستاذة ماجدة اضطرت تكدب قدام الولاد وقالت إحنا منزلناهمش إحنا نزلناهم بطلب من ولي الأمر عشان جاي ياخدهم».

ولفتت إلى عمل محضر للواقعة في قسم شرطة المقطم، موضحة أن الأولاد ذهبوا للمدرسة اليوم ولم يتم طردهم من الفصل كما حدث سابقًا.

 

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