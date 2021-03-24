إيران تُسجل 7605 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 7 آلاف و605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي العدد التراكمي للإصابات المُسجلة في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى مليون و823 ألفا و317 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و874 حالة في وضع حرج.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري -في بيان صحفي، ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 94 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 62 ألفا و45 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من "فیروس" بلغ مليونا و562 ألفا و709 متعافين حتى الآن.