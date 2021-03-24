الدفع بمعدات لشفط تراكمات المياه الناتجة عن أعمال حفر في سوق أبو عامر بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المحاسب محمد الأباصيري، رئيس حي ثانٍ الزقازيق، أعمال شفط وكسح تراكمات المياه الجوفية الموجودة بسوق أبو عامر بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وذلك بواسطة معدات الحملة الميكانيكية لسرعة شفط تراكمات المياه من الشوارع لمنع انتشار الروائح الكريهة.

واشار بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، إلى أن المحاسب محمد الأباصيري، رئيس حي ثانٍ الزقازيق، بالتنسيق مع مسؤلي قسم الإشغالات برئاسة الحي، تابع رفع الباعة الجائلين من الطريق بمنطقة سوق "أبو عامر" وتسيير حركة مرور السيارات وعبور المواطنين لحين الانتهاء من أعمال شفط وكسح تراكمات المياه في أقرب وقت.

وأوضح البيان، أن تراكمات المياه ناتجة عن أعمال حفر بالمنطقة لتوصيل كابلات كهرباء أرضية، ما تسبب في ظهور المياه الجوفية وتراكمها وإعاقة الحركة المرورية.