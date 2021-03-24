قال اللواء الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة توفر كل ما تحتاجه الأسرة المصرية لمائدة شهر رمضان، مؤكدًا أنها توفر لجميع المواطنين السلع الاستراتيجية خلال الشهر الكريم.

وأضاف حامد، خلال لقاء لبرنامج «أمن وأمان»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تعتمد طريقة عمل خاصة لمنظومة الخبز خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن المنظومة تضمن توافر الخبز على مدار 24 ساعة.

ولفت إلى عمل بعض المخابز خلال الفترة الصباحية، وأخرى ما قبل الإفطار والسحور، مشيرًا إلى تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لضمان استمرار عمل المنظومة خلال شهر رمضان وصرف الحصص المقررة للمواطنين.

وذكر وكيل أول وزارة التموين، أن الوزارة تتلقى أي شكاوى من غرفة العمليات المركزية أو مديريات التموين المنتشرة داخل المحليات بمحافظات الجمهورية، موضحًا أنها تتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى كالإدارة العامة لمباحث التموين لمتابعة الأوضاع بالسوق.