التنمية المحلية: المتقدمون بطلبات للتصالح يمثلون 88% من الحجم المستهدف

نفى الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، ما يتردد حول قطع المرافق عن العقارات المخالفة ابتداءً من شهر أبريل المقبل.

وقال قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الثلاثاء، إن نسبة من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء يمثلون 88% من الحجم المستهدف، مرجعًا هذا الإنجاز إلى مجموعة الحوافز التي قدمتها الدولة، متمثلة في رئيس الوزراء والمحافظين.

وتطرق إلى أكثر المحافظات التي يوجد بها عدد طلبات تصالح على المخالفات حتى اليوم، موضحًا أن محافظة البحيرة تأتي في المقدمة بحوالي 280 ألفًا و593 طلبًا حتى الآن، ليليها الشرقية، ثم القليوبية، وبعد ذلك المنوفية.

وأضاف أن التصالح على مخالفات البناء في القاهرة تطور خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بشكل كبير لتصل الأعداد إلى 184 ألفًا و659 طلبًا حتى الآن، مشيرًا إلى تحرك الجيزة أيضًا بشكل كبير في هذا الملف خلال الأربعة أشهر الأخيرة.