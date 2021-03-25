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وزير الخارجية: لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 11:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 11:51 م

شكري: نثق في حكمة رئيس الكونغو الديموقراطية وقدرته على رعاية مفاوضات سد النهضة
شكري: لا بد من وجود قواعد للتعامل مع كل الاحتمالات بشأن ملف سد النهضة
شكري: يجب أن تكون هناك قواعد تحكم كيفية ملء سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة، والخروج من الأزمة؛ منعًا للتوتر والتعقيد في العلاقة الثلاثية إذا ما كانت هناك نوايا خالصة للوصول إلى اتفاق.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر تعول على المسار الإفريقي في ملف سد النهضة، متابعًا: «نثق في حكمة وقيادة رئيس الكونغو الديموقراطية وقدرته على رعاية المفاوضات خلال المرحلة المقبلة».

وأوضح أن مصر ستتعامل بنفس درجة المرونة والانفتاح خلال الفترة المقبلة، لكن في حدود ما تستطيع أن توفره إلى الجانب الإثيوبي، موضحًا أنه يجب أن تكون هناك قواعد تحكم كيفية ملء خزان السد، وكذا كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية.

وأكد أنه لا بد أن يكون هناك قواعد للتعامل مع كل الاحتمالات، ذاكرًا أنه على إثيوبيا أن تستخلص من السد كل ما ترغب فيه من تنمية خلال مراحل التشغيل، لكن ليس على حساب أي من مصر والسودان.

ولفت إلى ضرورة أن تنظر إثيوبيا لما قد يكون متاحًا من علاقات تعاون وأخوة وفائدة مستقبلية تعظم الاستفادة من السد إذا توفرت النية الإثيوبية للتوصل إلى اتفاق، بعيدًا عن الأحاديث المرسلة العدائية من الجانب الإثيوبي، والتي ظهرت عدة مرات خلال الفترة الماضية.

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