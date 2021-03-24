متحدث أمنى: جسم مشبوه في قصر ملكة اسكتلندا

قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا بعد العثور على جسم مشبوه في مقر الإقامة الرسمي للملكة إليزابيث الثانية في اسكتلندا.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء رجال الشرطة إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة في حوالي الساعة 0850 مساء الثلاثاء (2050 بتوقيت جرينتش) بعد تلقي تقارير عن العثور على جسم مشبوه.

وتم استدعاء وحدات إبطال القنابل وفحصت فرقة متخصصة الجسم المشبوه وتأمينها.

ولم توضح شرطة اسكتلندا نوع الجسم وما إذا كان قنبلة.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا في بيان: "تم القبض على رجل 39 عاما على صلة بالواقعة، ولم يكن هناك أي تهديد للجمهور والتحقيقات جارية للكشف عن ملابساتها ".

ولم يتضح بعد متى تم اعتقال الرجل.

وفي الآونة الأخيرة، كانت الملكة البريطانية وزوجها ، الأمير فيليب، يقضيان بعض الوقت في قلعة وندسور، في إنجلترا، في الوقت الذي تخفف فيه البلاد من إجراءات الإغلاق.