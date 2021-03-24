بلينكين: بايدن لن يفرض خيار نحن أو هم مع الصين

يقول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في كلمة يلقيها فى وقت لاحق اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جون بايدن لن تضع حلفاءها أمام خيار "نحن أو هم" بين الولايات المتحدة والصين، مقدما التفسير الأكثر تفصيلا حتى الآن للجهود المبذولة من أجل استعادة التحالفات بعد أربع سنوات من سياسة "أمريكا أولا".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، سوف يقول بلينكين في كلمة يلقيها في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل في وقت لاحق اليوم: "لن تجبر الولايات المتحدة حلفاءنا على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.. سوف نعتمد على الابتكار، وليس الإنذارات".

ووفقا لمقتطفات من نص للخطاب، سوف يقول بلينكين إن الولايات المتحدة تريد التنافس مع الصين، وليس مجرد السعي إلى هزيمتها. كما يشير إلى توفير مساحة للتراجع للحلفاء الذين لم يعززوا الإنفاق الدفاعي بالقدر الذي تريده الولايات المتحدة.

ولا تزال الولايات المتحدة تقول إنه على أعضاء حلف الأطلسي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، وهو هدف للتحالف أصبح مطلبا رئيسيا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

لكن بلينكن يقر أيضا بوجود طرق أخرى لقياس التزامات الحلفاء، ما يشير إلى أن إدارة بايدن مستعدة لتقديم مهلة ما .

وسوف يقول بلينكين: "يجب أن نعترف بأنه نظرا لأن الحلفاء يتمتعون بقدرات متميزة ونقاط قوة نسبية، فإنهم سيتحملون نصيبهم من العبء بطرق مختلفة".

ويصل الخطاب إلى حد رفض نهج عهد ترامب الذي طالبت فيه الولايات المتحدة الدول الأخرى بزيادة الإنفاق على الفور وألمحت إلى أنهم بحاجة إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.