 الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب تونس في مسارها الدیمقراطي والإصلاحات الاقتصادیة - بوابة الشروق
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الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب تونس في مسارها الدیمقراطي والإصلاحات الاقتصادیة

الكويت (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 12:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 12:01 م

أكدت الكویت وقوفها إلى جانب تونس في مسارها الدیمقراطي والإصلاحات الاقتصادیة المزمع تنفیذها.

جاء ذلك خلال مباحثات رئیس الحكومة التونسیة هشام المشیشي وسفیر دولة الكویت بتونس علي الظفیري الیوم الأربعاء تناولت سبل دعم علاقات التعاون الثنائي وتطویرها بین البلدین والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتیجیة، حسبما أفادت وكالة الانباء الكويتية (كونا).

وأكد رئیس الحكومة التونسیة أهمیة العلاقات النموذجیة القائمة بین البلدین منذ عقود، منوها بحجم الاستثمارات الكویتیة في مجالي السیاحة والقطاع المصرفي في تونس والتي تعود لستینیات القرن الماضي.

من جانبه، أعرب السفیر الظفیري عن دعم الكویت ووقوفها إلى جانب تونس في مسارها الدیمقراطي والإصلاحات الاقتصادیة المزمع تنفیذها علاوة على تنشیط العلاقات الاقتصادیة عبر الارتقاء بعمل اللجنة العلیا المشتركة التونسیة - الكویتیة إلى مستوى رؤساء الحكومات.

وقدم السفیر الكویتي بهذه المناسبة دعوة رسمیة لرئیس الحكومة التونسیة لزیارة الكویت والتي قبلها على أن یحدد موعدها لاحقا.

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