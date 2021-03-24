الإمارات: 5 وفيات و2196 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1456 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2196 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 446 ألفا و594 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2385 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 429 ألفا و 573 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 226 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.