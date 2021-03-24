 الرباعية الدولية تبحث استئناف المفاوضات وتحقيق حل الدولتين - بوابة الشروق
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الرباعية الدولية تبحث استئناف المفاوضات وتحقيق حل الدولتين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 6:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 6:32 ص

التقى مبعوثو اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط، عبر تقنية التواصل عن بعد، لمناقشة العودة إلى المفاوضات ذات المغزى الرامية إلى تطبيق حل الدولتين.

وذكر بيان صحفي صادر عن اللجنة الرباعية، التي تضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، أن ذلك يتضمن اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حرية وأمن وازدهار الفلسطينيين والإسرائيليين، "الذي يعد أمرا مهما في حد ذاته"، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن المبعوثين ناقشوا أيضا الوضع على الأرض، وخاصة في ظل جائحة كورونا، والتفاوت غير المستدام في التنمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضرورة أن تمتنع الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.

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