أيسلندا تحتفل بالمباراة الدولية رقم 500 بمواجهة ألمانيا في تصفيات كأس العالم

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يتأهب المنتخب الايسلندي للاحتفال بالمباراة الدولية رقم 500 في تاريخه عندما يحل ضيفا على نظيره الألماني غدا الخميس في بداية مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وقبل مواجهة المنتخب الألماني المتوج بطلا للعالم أربع مرات، سيرتدي لاعبو المنتخب الأيسلندي سترات خاصة خلال عزف النشيد الوطني احتفالا بالمباراة رقم 500، وذلك قبل صافرة البداية.

وقال أرنار فيدارسون المدير الفني للمنتخب الأيسلندي في تصريحات للخدمة الإذاعية الوطنية الأيسلندية (آر.يو.في) إن فريقه مفعم بالطاقة ويصب كامل تركيزه على المباراة.

وقال فيدارسون إنه يأمل أن يكون يوهان بيرج جودموندسون لاعب فريق بيرنلي الإنجليزي، لائقا للمشاركة في مباراة الغد.

ويحتاج المنتخب الأيسلندي إلى خبرة جودموندسون (30 عاما) في ظل غياب جيلفي سيجوردسون لاعب إيفرتون الإنجليزي لأسباب شخصية.

وأعلن الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم أيضا غياب المهاجم بيورن بيرجمان سيجوردسون أيضا عن صفوف المنتخب.