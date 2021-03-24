أحمد خالد صالح يوضح حقيقة تواجده في لوكيشن التصوير بعد إصابته بكورونا

طمأن الفنان أحمد خالد صالح جمهوره على صحته وصحة زوجته الفنانة هنادي مهنا قائلاً: "الحمد لله كويسين والأعراض عند هنادي تراجعت بعد مرورنا بيومين صعبين، ونسير على تناول العلاج وفقاً للبرتوكول المعلن من وزارة الصحة".

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً: «بالنسبة لي لم يكن لدي أعراض بعد الإصابة سوى بعض «التكسير» وأسير على البرتوكول منذ أربعة أيام».

وحول من المتسبب في نقل العدوى للآخر قال: «الله أعلم لو حاولنا نجاوب على ده هندخل في دايرة مش هنخرج منها، هنفضل نلف حوالين نفسينا كتير وربنا يعيدنا منها على خير».

وحسم صالح الجدل المثار حول نزوله لاستكمال تصوير دوره في مسلسل رمضان أثناء إصابته بكورونا قائلاً: «كلام حمايا الموسيقار هاني مهنا المقتطع من السياق ووضع في «مانشيت» أثار الجدل ومنطقياً استحاله هيقول حد الكلام ده إلا لوكان قاصد يضر الشخص».

أكمل: «من قبل إصابتي بكورونا بعشرة أيام لم أذهب إلى الأستوديو بسبب طبيعة جدول التصوير ودي مصادفة وفضل من ربنا، وفي يوم ظهور نتيجة تحاليلي أنا وهنادي كلمتهم في اللوكيشن وأبلغتهم بالإصابة، مافيش إنسان طبيعي ينزل شغله وهومصاب لأنه إحساس بالذنب كبير».

كانت الفنانة هنادي مهنا زوجتة الفنان أحمد خالد صالح قد أعلنت اليوم إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مضيفة، عبر خاصية «ستوري» على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «إيجابي كورونا الحمد لله».