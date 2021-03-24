 مايكروسوفت تعلن تغيير اسم منصة إكس بوكس لمشاركة المقاطع المصورة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 مارس 2021 2:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

مايكروسوفت تعلن تغيير اسم منصة إكس بوكس لمشاركة المقاطع المصورة

واشنطن أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 1:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 1:28 ص

أعلنت شركة مايكروسوفت (Microsoft) الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات، تغيير اسم منصة المقاطع المصورة الخاصة بجهاز "إكسبوكس" (Xbox) من "إكس بوكس لايف" (Xbox Live) إلى "إكس بوكس نتوورك" (Xbox network).

وقال متحدث باسم مايكروسوفت - في تصريحات لموقع (ذا فيرج) التقني - إن "الاسم الجديد يشير إلى خدمة (إكس بوكس) الأساسية عبر الإنترنت"، مشيرا إلى أن التحديث يهدف إلى تمييز الخدمة الأساسية عن عضويات "إكس بوكس لايف جولد" (Xbox Live Gold).

وأشار الموقع التقني إلى أن التلميحات الأولى حول تغيير الاسم ظهرت في أغسطس الماضي بعد أن قامت مايكروسوفت بتحديث اتفاقية الخدمات الخاصة بها في ذلك الوقت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك